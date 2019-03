JUVENTUS INFORTUNIO RONALDO / Non ci voleva proprio, soprattutto in questo momento.

Tra oggi e domani CR7 si sottoporrà agli esami di rito con una prima risonanza magnetica al flessore della coscia destra in programma già per la giornata di oggi. Per avere un verdetto definitivo sulle condizioni del giocatore bisognerà dunque attendere domani o dopodomani, soprattutto per valutare se (e di quale entità) è presente un versamento. Praticamente scontata l'esclusione contro l'Empoli e poi col Cagliari, l'obiettivo è riaverlo per il Milan il 6 aprile in vista soprattutto della sfida con l'Ajax il 10.

