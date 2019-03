Calciomercato Napoli, da Milik a Mertens: chi rinnova e chi parte

CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK MERTENS - In casa Napoli è tempo di rinnovi. Alcuni sono in dirittura d'arrivo come quelli per i due polacchi Zielinski e Milik: per entrambi è previsto un nuovo accordo fino al 2024 con ritocco dell'ingaggio. Il centrocampista dovrebbe passare da 1,1 a 2,5 milioni di euro più bonus, mentre l'attaccante riceverà un milioni in più salendo a 3,5 milioni.

Più complicati gli altri: Ancelotti ha chiesto la conferma di Callejon in scadenza nel 2020 e si lavora per prolungare di un anno alle stesse cifre. Stallo per Hysaj: il suo entourage chiede 3 milioni di euro, mentre l'offerta partenopea è ferma a 2,5. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', nei prossimi giorni il Ds Giuntoli incontrerà il procuratore del terzino albanese. Il più lontano dal rinnovo, invece, è Mertens: il belga potrebbe essere ceduto in Cina.