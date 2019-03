CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS ANCELOTTI / "Sono stato al Milan 8 anni e voglio battere questo record con il Napoli". Parola di Carlo Ancelotti che ieri alla LUISS di Roma ha risposto alle domande degli studenti lanciando un segnale chiaro sulla sua volontà e sul suo futuro al Napoli.

Una visione più ampia di un grande progetto pluriennale pienamente condivisa con la società e, soprattutto, col presidente Aurelioche questa mattina direttamtente da Amsterdam dove si sta svolgendo l'Assemblea Generale dell'ECA ha parlato ai microfoni di 'Sky' soffermandosi sull'allenatore: "Ho preso un allenatore che è venuto a Napoli, ama la città, il club, il centro sportivo, vuole rimanere anche 8 anni. Se lo voglio? Io lo voglio a vita! Sono sulla linea di, per me l'allenatore deve essere punto di riferimento della società e la rappresenta in toto, perché al di là della conduzione societaria c'è la conduzione sportiva che è centrale e fondamentale per un club di calcio".