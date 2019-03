CALCIOMERCATO ROMA / La dirigenza della Roma è chiamata a prendere decisioni importanti sul futuro di alcuni giocatori: in ballo ci sono diverse situazioni contrattuali da risolvere prima dell'inizio della sessione estiva di mercato, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport'. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

In primis Nicolò Zaniolo, che oggi guadagna circa 300 mila euro: appuntamento fissato nei primi giorni di aprile con l'accordo che potrebbe toccare i 2 milioni di euro ma rimane il possibile nodo della clausola.

Sul frontetutto tace, la situazione di, invece, dipende dal piazzamento finale in campionato con il turco che potrebbe essere sacrificato.

Il contratto di De Rossi scade a giugno, ci si aggiornerà ad inizio maggio: molto dipenderà dalla condizione fisica del capitano giallorosso. In stallo i rinnovi di El Shaarawy e Dzeko: se per il primo filtra ottimismo dall'ambiente giallorosso, per Dzeko la siutaizone è diversa con l'Inter di Luciano Spalletti pronta ad accoglierlo.

