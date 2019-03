CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR ICARDI / La lunga telenovela che ha tenuto banco in casa Inter per 36 giorni, ha spostato l'attenzione anche dal rinnovo di Mauro Icardi: con ogni probabilità, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'attaccante argentino è destinato a finire sul mercato in estate anche se al momento offerte sulla scrivania della dirigenza nerazzurra non sono arrivate.

Attenzione però al possibile colpo di scena: per minimizzare i danni, Marotta potrebbe riaprire clamorosamente il tavolo delle trattative con Wanda Nara e ridiscutere il contratto.

Capitolo Skriniar. A gennaio era tutto fatto per il rinnovo con l'Inter, con un contratto prolungato fino al 2023 e con uno stipedio alzato fino ai 3 milioni di euro più bonus. Il difensore slovacco ha però rotto con gli agenti e questo imprevisto rischia di allungare i tempi del tanto atteso brindisi ufficiale. Dipenderà anche dalla scelta del nuovo rappresentante, ricordando che le lusinghe della Premier sono una realtà.

