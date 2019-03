Calciomercato Roma, addio Manolas? Conferme su Todibo

CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS TODIBO / Kostas Manolas ribadisce di trovarsi bene a Roma e fa sperare i suoi tifosi, ma lo spettro di una possibile non qualificazione alla prossima Champions League invita a monitorare con attenzione la situazione relativa al difensore greco.

Con una clausola da 36 milioni di euro nel contratto e il pressing di club comeche si fa sempre più forte, senza Champions League, Manolas potrebbe fare le valigie e la dirigenza giallorossa si sta cautelando lavorando al possibile sostituto. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Come raccontato da Calciomercato.it la Roma sta monitorando infatti giovani centrali come Gabriel dos Santos Magalhaes, ma non solo. 'La Gazzetta dello Sport' cita anche Matheus Guedes, 19enne del Santos, che però starebbe perdendo quota in favore di Jean-Clair Todibo, gioiello francese passato a gennaio dal Tolosa al Barcellona dove non ha spazio. Valutato circa 10 milioni di euro, rappresenterebbe un investimento molto interessante per il futuro anche per la sua abilità a giocare in più ruoli ed in Spagna, in particolare il quotidiano 'Mundo Deportivo', parlano di contatti già avviati tramite alcuni intermediari.

