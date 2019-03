p>CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA PJANIC / Milaremout, Paulin: è questa la strategia di mercato che sta prendendo sempre più forma nella testa della dirigenza della Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il centrocampista francese del Manchester United, seguito anche dal Real Madrid del connazionale Zidane, non ha mai nascosto il desiderio di tornare a Torino, città nella quale si è consacrato. Pogba ha un contratto valido fino al 2021 e un ingaggio importante da 12 milioni di euro, con i Red Devils che valutano il proprio gioiello almeno 100 milioni di euro. La Juventus potrebbe giocarsi la carta Douglas Costa che potrebbe essere inserito nell'affare,

Juventus-Real Madrid, un intreccio di mercato che non riguarda solo Pogba. Florentino Perez infatti è pronto ad accontentare Zidane, cercando di portare nella capitale spagnola Pjanic. La dirigenza bianconera è pronta anche a sedersi al tavolo della trattativa, ma non per una cifra inferiore ai 90-100 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui