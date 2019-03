QUALIFICAZIONI EURO 2020 ITALIA LIECHTENSTEIN PROBABILI FORMAZIONI CALCIOMERCATO / L'Italia di Roberto Mancini torna in campo per dare seguito alla convincente vittoria di sabato contro la Finlanda. Questa sera, alle ore 20.45, gli azzurri saranno di scena allo stadio 'Ennio Tardini' di Parma per il secondo match di qualificazione a Euro 2020. Di fronte il Liechtenstein, che ha iniziato il proprio cammino con una sconfitta per 2-0 contro la Grecia, in un gruppo J che vede anche la Bosnia a punteggio pieno. Complice lo scontro diretto tra le due formazioni momentaneamente in vetta alla classifica al pari dell'Italia, la Nazionale azzurra avrà subito l'occasione di allungare in questa seconda giornata. Ecco le probabili formazioni, gli osservati spieciali in chiave calciomercato e dove vedere in tv e streaming Italia-Liechtenstein. Per tutte le news in tempo reale CLICCA QUI!

Italia-Liechtenstein, probabili formazioni: da Sirigu a Quagliarella, le scelte di Mancini

Sono diversi i cambi di formazione che potrebbero essere adottati dal commissario tecnico Roberto Mancini rispetto alla sfida contro la Finlandia, complici anche le assenze degli infortunati Florenzi, Piccini, El Shaarawy e Chiesa. Possibile avvicendamento tra i pali, con Sirigu al momento favorito su Donnarumma. Sugli esterni spazio a Mancini - all'esordio assoluto nella Nazionale maggiore - e Spinazzola, mentre Romagnoli potrebbe far rifiatare Chiellini al centro della difesa. Possibile chance dal primo minuto anche per Sensi, che sarà affiancato con ogni probabilità a Jorginho e Verratti, entrambi confermati a centrocampo. Infine, in attacco si va verso la conferma di Moise Kean, che sembra aver già conquistato la fiducia di Mancini. L'attaccante della Juventus completerà il tridente composto da Quagliarella e Politano, al momento favorito nel ballottaggio con Bernardeschi. Liechtenstein che sarà invece schierato con un 4-1-4-1, con ben cinque centrocampisti a supporto dell'unica punta Gubser. Wieser sarà il mediano a protezione della difesa.

Italia (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Sensi; Politano, Quagliarella, Kean. C.T.: Mancini.

Liechtenstein (4-1-4-1): B. Buchel; Wolfinger, Kaufmann, Goppel, Rechsteiner; Wieser; Hasler, Polverino, M.

Italia-Liechtenstein, dove vederla in tv e streaming

Buechel, Salanovic; Gubser. C.T.: Kolvidsson

La partita, in programma al 'Tardini' di Parma con fischio d'inizio alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv dalla 'Rai' sul canale 'Rai 1'. Sarà inoltre possibile seguire il match in streaming attraverso la piattaforma gratuita 'Rai Play', disponibile su vari dispositivi come smartphone, tablet e pc.

Calciomercato, Italia-Liechtenstein: da Mancini a Zaniolo e Kean, tutti gli osservati speciali

Infine, saranno diversi gli 'osservati speciali' del Tardini destinati ad infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato. A partire da Sirigu, che nelle ultime settimane è stato accostato alla Roma dopo le deludenti prestazioni di Olsen. La dirigenza giallorossa è vigile anche su Gianluca Mancini, convocato in Nazionale maggiore dopo l'ottima annata con la maglia dell'Atalanta. Il classe 1996 è però conteso dall'Inter. Un altro difensore che piace in Italia e non solo è Alessio Romagnoli, anche se il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio capitano. A meno di clamorose offerte, il 24enne sembra infatti destinato a rimanere in rossonero ancora a lungo.

Milan che questa sera avrà l'occasione di osservare con grande attenzione Stefano Sensi, uno dei nomi più caldi per il centrocampo rossonero. L'uomo mercato in mediana, seppur previsto in panchina, resta però Nicolò Barella, che è seguito da tutte le big di Serie A e piace anche all'estero. Il presidente del Cagliari Giulini ha già fissato il prezzo del suo cartellino, avvertendo le pretendenti al giocatore. Infine, si parla ormai da mesi dell'interessamento della Juventus per Nicolò Zaniolo, che nei giorni scorsi ha però allontanato qualsiasi voce di mercato. Come anticipato da Calciomercato.it, nonostante l'addio di Monchi la Roma è intenzionata a blindare il proprio gioiello. Stesso discorso per Moise Kean in casa Juventus, con il club bianconero che dovrà però vedersela con Mino Raiola, alla ricerca di maggiore spazio e continuità per il suo assistito. La volontà di Paratici e del suo staff resta comunque piuttosto chiara: fare del classe 2000 un punto fermo per gli anni a venire.

