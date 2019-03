DIRETTA ITALIA LIECHTENSTEIN - L'Italia ospita il Liechtenstein a Parma in una sfida valida per la seconda giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2020. Dopo la vittoria all'esordio contro la Finlandia, la Nazionale di Mancini va a caccia del bis con l'obiettivo di segnare tanti gol per sfruttare il turno favorevole sulla carta. Quella di Kolvidsson, reduce dal ko interno contro la Grecia, cercherà invece un risultato che sarebbe storico.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Tardini' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Romagnoli, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Sensi; Politano, Quagliarella, Kean. CT: Mancini

LIECHTENSTEIN (4-4-2): B. Buchel; Wolfinger, Kaufmann, Hofer, Goppel; Sele, Polverino, Wieser, Kuhne; Hasler, Salanovic. CT: Kolvidsson

CLASSIFICA GIRONE J: Grecia punti 3, Italia 3, Bosnia 3, Finlandia 3, Armenia 0, Liechtenstein 0.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui