CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE / La filosofia del prossimo mercato del Napoli sembra essere già delineata: prima di acquistare, si cederà. Koulibaly e Allan rimangono nel mirino dei più importanti top club europei con De Laurentiis che valuta i suoi due gioielli 100 milioni di euro, così come Insigne che oggi rimane il big più sacrificabile. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', Mino Raiola lo ha proposto a Manchester United, Psg, Liverpool e Barcellona.

Il Napoli potrebbe sacrificare Insigne per accontentareche sognao Jamesentrambe le operazioni, tra cartellino e ingaggio, sfiorano però i 170 milioni lordi.

Per il centrocampo il Napoli continua ad avere in pugno Fornals del Villarreal e Jordan Veretout della Fiorentina. Per la fascia destra si continua a lavorare per Lazaro, terzino austriaco dell'Hertha Berlino mentre per la difesa Andersen è in pole su Aké. In attacco possibile anche un altro colpo, con Mertens che potrebbe rimanere al servizio di Ancelotti: il sogno rimane Immobile, Mariano Diaz del Real Madrid l'alternativa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui