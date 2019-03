Calciomercato Lazio, beffa Barcellona: sfuma il colpo di Tare?

CALCIOMERCATO LAZIO ALBERTO MORENO BARCELLONA / Igli Tare ha fiutato un altro affarone e, secondo quanto scrivono in Inghilterra, si sarebbe portato molto avanti nella corsa ad Alberto Moreno, laterale mancino classe '92 in scadenza di contratto a fine stagione col Liverpool.

Dalla Spagna però arrivano le insidie principali per la, che deve fare attenzione alla concorrenza die, soprattutto,. Dalla Catalogna in particolare arrivano brutte notizie per i biancocelesti, perché secondo il quotidiano 'Sport' proprio il Barça avrebbe inserito il nome di Alberto Moreno in cima alla lista delle priorità per il restyling della difesa e starebbe spingendo con forza mettendo sul piatto per il momento un contratto biennale. Dai vertici blaugrana filtrerebbe un certo ottimismo che preoccupa la Lazio.