CALCIOMERCATO INTER BALOTELLI / Mario Balotelli si è fatto conoscere all'intero mondo del calcio con la maglia dell'Inter: prima la Primavera nerazzurra, poi il grande salto nella prima squadra di Roberto Mancini. Pronti e via una doppietta in Coppa Italia alla Juventus per dimostrare a tutti che il ragazzo non è come gli altri e che ha i colpi di un potenziale campione. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

L'avventura in nerazzurro di Balotelli è stata molto tormentata, con alti e bassi che hanno fatto innamorare e poi disperare i tifosi della Beneamata.

Dopo Mancini è arrivatocon il quale Supermario nel 2010 si è laureato Campione d'Europa prima di abbandonare Milano e dire sì aldel Mancio.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il profilo di Balotelli potrebbe essere molto interessante in ottica mercato Inter: sia dal punto di vista tecnico visto che l'attaccante potrebbe comunque rimanere un'alternativa valida da utilizzare in stagione sia perché alle spalle ha gli anni necessari nel settore giovanile nerazzurro per rientrare nei parametri della lista Uefa. Al momento però un suo ritorno a Milano è altamente improbabile, anche se il prestito con il Marsiglia scade a giugno e potrebbe rappresentare una soluzione ideale.

