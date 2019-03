CALCIOMERCATO JUVENTUS RAIOLA KEAN MILAN / È l'uomo del momento. In Nazionale, dove ha segnato al debutto, ma anche alla Juventus, che con lo stop di Cristiano Ronaldo ora vuole puntare con decisione sul suo gioiellino in rampa di lancio. Ma quale sarà il futuro di Moise Kean e cosa succederà in estate? In scadenza di contratto nel 2020, per l'attaccante classe 2000 è già arrivato un momento molto delicato e fondamentale per la sua carriera che con l'agente Mino Raiola sta curando in ogni minimo dettaglio.

Calciomercato Juventus, Kean tra rinnovo e retroscena Milan: parla Raiola

E proprio il suo procuratore parlando del tema rinnovo spaventa i bianconeri. Per tutte le news in tempo reale CLICCA QUI

In una conversazione tramite il suo profilo Facebook privato riportata dal 'Corriere dello Sport', infatti, Raiola sul tema della permanenza alla Juventus spiega che: "Ci sono diverse valutazioni da fare. Il ragazzo deve giocare sempre - esordisce l'agente prima di svelare un retroscena -. Dovevo portarlo al Milan a gennaio. La Juve non ha voluto, io e Leonardo lo avevamo fatto". Quindi la trattativa per il rinnovo: "Al momento siamo fermi: il ragazzo ha l'obbligo di giocare sempre". Difficile farlo Juventus, più semplice altrove. E Raiola starebbe quindi studiando la giusta destinazione per il suo assistito.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui