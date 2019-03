CALCIOMERCATO INTER ICARDI DZEKO ZAPATA / Le manovre di riavvicinamento per il reintegro di Mauro Icardi in vista del finale di stagione sono iniziate, ma non è ancora detto che vadano a buon fine e che, soprattutto, riescano a portare ad una permanenza dell'argentino all'Inter.

Calciomercato Inter, le ultime da Dzeko a Zapata per il dopo-Icardi

Lo sanno bene i dirigenti nerazzurri che in attesa di ricevere proposte concrete e sostanziose per l'ex capitano sono già entrati nell'ordine di idee di dover sostituire Icardi con un altro attaccante e la prima pista che prende sempre più quota conduce a Edindella. Per tutte le news in tempo reale CLICCA QUI

Lontano dal rinnovo del contratto in scadenza nel 2020, il bosniaco durante la sosta avrebbe parlato del suo futuro con l'agente e risposto positivamente all'interessamento dell'Inter che va avanti da tempo, con Ausilio che lo stima e Marotta che sfiorò il colpo alla Juventus. E così come per i dirigenti nerazzurri quello di Dzeko sarebbe il primo nome nella lista, per lo stesso calciatore la destinazione milanese sarebbe quella preferita: ha proposte dalla Premier (West Ham ed Everton su tutti) ma anche per motivi familiari preferirebbe restare in Serie A. Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui la svolta decisiva dovrebbe arrivare subito dopo Pasqua e lo scontro diretto tra Inter e Roma a 'San Siro' il 20 aprile. Partita che con ogni probabilità darà indicazioni (quasi) decisive sulla corsa alla Champions League, fondamentale anche per i nerazzurri per andare all'assalto. Ma detto che l'ingaggio del calciatore rientra nei parametri societari interisti (percepisce 4,5 milioni di euro ma è in scadenza nel 2020, l'Inter può spalmare su un triennale) che vorrebbe fare di lui chioccia e spalla ideale per Lautaro Martinez in caso di addio di Icardi, lo scoglio resta al momento la Roma che parte da una valutazione da 30 milioni di euro. Bisognerà trattare.

Ma non c'è una sola ipotesi al vaglio. La prima alternativa a Dzeko sarebbe infatti Duvan Zapata dell'Atalanta, che tra pochi giorni compirà 28 anni. Il vantaggio di un ingaggio più basso ingolosisce (1,5 milioni a stagione), ma dopo l'esplosione i bergamaschi sparano alto chiedendo almeno 45 milioni di euro: i rapporti tra società sono ottimi e gli affari in ballo molti, ma resta una cifra comunque molto importante. Ed arriverebbe, nel caso, con un ruolo differente ed in competizione con Lautaro Martinez rispetto a quello di Dzeko.

