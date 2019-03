JUVENTUS RONALDO PORTOGALLO / Cristiano Ronaldo è uscito infortunato dopo 30' di Portogallo-Serbia ma nel post-partita ha rassicurato i tifosi della Juventus sui suoi tempi di recupero. Lo stesso CR7 dopo la sfida di qualificazione europee, come riportato da 'O Jogo', ha parlato in zona mista anche della selezione lusitana e del suo ritorno in nazionale oltre che della partita stessa: "Abbiamo creato molto, meritavamo di vincere.

Il rigore era nettissimo, ma l’arbitro non l’ha visto. Abbiamo giocato meglio della Serbia, creato molto. La squadra stava meglio e ha giocato meglio che con l’Ucraina. Oggi la palla non voleva entrare".

RIGORE - "L’arbitro doveva dare il rigore, può sbagliare, come un calciatore può sbagliare, ma stava a 40 metri. Una cosa strana”.

PORTOGALLO - "Sono stati mesi in cui avevo bisogno di tempo per me dopo un cambio radicale nella mia vita. Anche per la mia famiglia ed i figli per adattarsi. Mi mancava la nazionale ma a volte dobbiamo pensare anche a noi. Ma adesso sono anima e corpo per la nazionale”.

