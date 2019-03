JUVENTUS INFORTUNIO RONALDO / Juventus in ansia per Cristiano Ronaldo, uscito nel primo tempo della sfida con la Serbia. Il fuoriclasse portoghese si è bloccato durante uno scatto e il sospetto è che si tratti di stiramento del flessore.

Domani lo stesso Ronaldo tornerà a Torino per ulteriori accertamenti con i medici bianconeri. Intanto proprio il fenomeno ex Real Madrid ha voluto rassicurare i tifosi bianconeri parlando ai giornalisti presenti in zona mista come riportato dal lusitano 'A Bola': "Non sono preoccupato. Conosco bene il mio corpo quando uno cammina sotto la pioggia si bagna. Tra una o due settimane sarò regolarmente in campo".