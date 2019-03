ROMA VOELLER STADIO/ Nelle anticipazioni di un'intervista ai microfoni de 'Il Romanista', Rudi Voeller, ex attaccante giallorosso, ha parlato del club capitolino: "Se riuscissero a costruire lo stadio sarebbero fra i primi dieci club al mondo, immaginatevi una curva come la Sud in una struttura di livello.

VAR? Se l'avessimo avuta in quella finale".

Voeller ha poi aggiunto: "A questo club non si può dire di no e Ranieri è un grande, ha avuto ragione. Il coro nei miei confronti? Tutto merito della Cuccarini, anni fa l'ho incontrata allo stadio e ci abbiamo riso su".

