ROMA DZEKO MANOLAS BOSNIA GRECIA / Domani sera la Bosnia affronterà la Grecia nel match del girone J valido per le qualificazioni europee. Di nuovo contro dopo circa due anni si sarebbero potuti ritrovare di fronte anche i romanisti Kostas Manolas (però infortunato) ed Edin Dzeko.

Proprio in quel precedente i due giallorossi arrivarono quasi alle mani. Un episodio che proprio oggi lo stesso centravanti della Bosnia ci ha tenuto a chiarire in conferenza stampa come riportato da 'sport.avaz.ba': "In quella partita, l'unica cosa negativa è stata la provocazione di Manolas ai tifosi. Certamente, posso dire che non abbiamo iniziato noi. Una volta tornati a Roma, abbiamo chiarito".