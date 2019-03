JUVENTUS INFORTUNIO CRISTIANO RONALDO / La notizia della serata è certamente l'infortunio di Cristiano Ronaldo che si è fermato mentre scattava verso il pallone toccandosi il bicipite femorale della coscia destra.

Infortunio che tiene in apprensione lasoprattutto in vista delle gare diLeague contro l'Ajax. Stando a quanto riferito da 'Sky Sport' lo staff medico bianconero avrebbe già sentito quello della Nazionale portoghese e per ora si parla genericamente di un problema ai flessori della gamba destra.dal canto suo farà invece ritorno a Torino già nella giornata di domani.