JUVENTUS INFORTUNIO RONALDO SOCIAL/Cristiano Ronaldo si è infortunato.

Una notizia che non avrebbero mai voluto sentire i tifosi della Juventus, a maggior ragione ad appena due settimane dall'andata della sfida con l'Ajax valevole per i quarti di finale di UEFA Champions League. Anche sui social, Twitter in particolare, le reazioni sono state molteplici. Fra i sostenitori bianconeri c'è soprattutto il desiderio di sapere la reale entità dell'infortunio occorso al campione lusitano, altri invece cercano di ironizzare. Per le ultime notizie sul problema di CR7---> clicca qui!

ALCUNI TWEET SULL'INFORTUNIO DI CRISTIANO RONALDO:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui