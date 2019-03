JUVENTUS CRISTIANO RONALDO INFORTUNI / Tanta apprensione nell'ambiente juventino per l'infortunio di Cristiano Ronaldo, uscito dopo circa mezz'ora nel match di qualificazione del suo Portogallo contro la Serbia. Il numero 7 bianconero ha immediatamente dichiarato forfait per quello che appare essere un problema di natura muscolare che verrà valutato meglio nelle prossime ore. CR7, giunto in Italia come un vero e proprio cyborg non è però nuovo a qualche piccolo acciacco di questo tipo che nel corso della carriera gli ha fatto saltare una manciata di partite. Solamente 3 però gli infortuni realmente gravi della straordinaria vita calcistica di Ronaldo.

Infortuni Cristiano Ronaldo: la notte degli Europei

Il primo ai tempi delquando a causa di una frattura della rotula ha dovuto saltare ben 11 gare in 94 giorni. Infortunio all'articolazione della caviglia invece nell'ottobre 2009 quando indossava la casacca del: 42 giorni e 9 match visti da casa. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Chiude il quadro il celebre KO nel corso della finale di Euro 2016 quando Cristiano Ronaldo si accasciò definitivamente al suolo dopo un contatto con Payet prima di guidare i suoi nei supplementari da bordo campo. In quel caso saltò solamente le prime partite della stagione successiva col Real, approfittando delle vacanze estive per recuperare con tutta calma in circa due mesi. Da quel momento in poi pochissime assenze per piccoli acciacchi e per mai più di due gare consecutive tra problemini soprattutto di natura muscolare.

