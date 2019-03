CALCIOMERCATO JUVENTUS RINNOVO KEAN RAIOLA / La fiducia di Allegri, l'exploit contro l'Udinese ed infine il gol in nazionale. Queste le tappe principali dell'evoluzione di Moise Kean che è senz'altro l'uomo copertina delle ultime ore tra Italia e Juventus.

Proprio la dirigenza bianconera vorrebbe blindare il proprio gioiellino, assistito da Mino. Stando a quanto riportato da 'Sky Sport 24' nelle prossime settimane, al massimo entro un mese, vi sarà un nuovo contatto fra l'entourage del giovane attaccante e la dirigenza juventina. L'obiettivo è quello di rinnovare il contratto di Kean in scadenza nel giugno 2020 per poi valutare le mosse successive.