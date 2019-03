CALCIOMERCATO ATALANTA BARROW/ Musa Barrow non sta vivendo una stagione esaltante con la maglia dell'Atalanta anche offuscato da un super Zapata.

In merito ha parlato il suo agente, Luigi, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Con uno Zapata così è normale che trovi meno spazio ma ci sta, Musa è tranquillo. La nostra idea è quella di restare. Un'alternativa potrebbe essere quella di scegliere una squadra con qualche ambizione in meno per trovare più minuti ma andare in prestito ha i suoi rischi". Per le ultime notizie sul calciomercato della Serie A---> clicca qui!