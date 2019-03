JUVENTUS CRISTIANO RONALDO PORTOGALLO / Mezz'ora e poi la resa per Cristiano Ronaldo che nel match di qualificazione ai prossimi Europei ha dato forfait dopo circa 30 minuti lasciando il posto a Pizzi.

in apprensione per le condizioni del proprio fuoriclasse che ha accusato un problema duranteed ha abbandonato il campo toccandosi la coscia destra. Ronaldo stava inseguendo un pallone sulla fascia quando ha alzato il braccio e chiesto immediatamente il cambio per quello che appare essere un problema di natura muscolare.