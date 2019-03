INTER MILAN SAN SIRO ANTONELLO/ La questione stadi è una delle priorità del calcio italiano.

Uno dei più importanti è sicuramente il Giuseppe Meazza in San Siro, per il quale sono previste novità importanti come affermato dall'ad dell'Inter Alessandroai microfoni di 'Sky Sport': "La nostra società sta lavorando insieme al Milan in merito a questa situazione e riteniamo che sia di vitale importanza avere uno stadio di proprietà per la crescita dei club. C'è ancora del lavoro da fare ma è giunto il momento. A breve comunicheremo al Comune di Milano la nostra decisione sul Meazza, una città come questa ha bisogno di un palcoscenico all'altezza". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!