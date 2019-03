CALCIOMERCATO REAL MADRID MBAPPE PSG / Nella giornata di oggi era circolata la voce dalla Francia di una possibile offerta monstre del Real Madrid per Kylian Mbappè.

'France Football' parlava di una proposta clamorosa da ben 280 milioni di euro. Nella serata è arrivata la smentita da parte del club spagnolo che a 'Marca' ha chiarito la situazione tramite un portavoce autorizzato dalla società. "Non presenteremo alcuna offerta per Mbappè". Queste le parole di secca smentita da parte delche esattamente come fatto la scorsa estate in merito alle voci di mercato ha preso immediatamente una netta posizione. Per il momento quindi non si sono svolte negoziazioni per, e non dovrebbero avvenire neanche a stretto giro di posta. Il PSG può quindi stare tranquillo almeno per ora. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI