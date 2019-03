ITALIA CROAZIA UNDER 21/ Intervenuto ai microfoni di 'Rai2' al termine della sfida fra Italia e Croazia, terminata 2-2, Gigi Di Biagio, commissario tecnico degli azzurrini ha commentato il pareggio: "Abbiamo interpretato bene la gara, non so come abbiamo fatto a vincerla, vista la mole di gioco e le occasioni create.

Si poteva fare meglio ma questo lo sappiamo tutti. Penso che anche quando magari si gioca meno ho delle indicazioni positive, la partita l'hanno vista tutti ma purtroppo ancora una volta torniamo a casa senza una vittoria. Speriamo di riprenderci tutto insieme".