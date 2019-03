UNDER 21 ITALIA CROAZIA/ Primo tempo di furore agonistico dell'Italia di Gigi Di Biagio che, grazie a due reti in cinque minuti, fra il 22' e il 26', si era portata sul doppio vantaggio contro la Croazia. A firmare le marcature azzurre Alessandro Bastoni, promessa dell'Inter in prestito al Parma e un super Manuel Locatelli.

Nella ripresa però, Alen, accorcia la distanze e Kalaica, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, beffa gli azzurrini trovando un pareggio che alla fine della prima frazione di gioco sembrava insperato. Opaco Patrickche, almeno in un paio di occasioni, avrebbe potuto fare sicuramente meglio. Per le ultime notizie sulle nazionali---> clicca qui!