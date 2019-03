CALCIOMERCATO PSG NEYMARA / Si parla molto di un possibile addio di Neymar al Psg con il Real Madrid come meta più probabile. A fare chiarezza in un'intervista a 'UOL Sport' è il papà dell'attaccante brasiliano: "Neymar è sempre accostato a un grande club in ogni finestra di trasferimento. Questo significa che gestisce bene la carriera. E' sempre tra i nomi più chiacchierati. Se c'è un acquisto importante, Neymar è coinvolto.

Ma questo non significa che vada in quel club o in un altro. Il suo nome è in giro da quando aveva 17 anni, da quando ha debuttato a livello professionistico. Nella sua vita ha fatto soltanto due trasferimenti, ma ci sono state speculazioni per 10 anni". Tutti gli aggiornamenti di mercato: CLICCA QUI ! Poi Neymar sr confessa che "la probabilità che resi al Psg è molto alta. E' al suo secondo anno di contratto, ne ha ancora tre e abbiamo iniziato a trattare per il rinnovo".

