CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Carlo Ancelotti ha risposto oggi alle domande degli studenti della LUISS. L'allenatore del Napoli si è concesso alle curiosità dei presenti e non ha mancato di fare un riferimento anche al suo futuro. Parlando delle squadre fin qui allenate e delle differenze tra i vari club, il tecnico azzurro ha spiegato: "Il lavoro dell'allenatore non è differente, tra i vari Paesi cambia il contorno.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A livello di pressione ilbatte tutti per distacco. In generale sono state tutte grandi esperienze indimenticabili. Sono stato al Milan 8 anni e voglio battere questo record con il Napoli". Ancelotti è arrivato in azzurro nella scorsa estate firmando un contratto di tre anni (fino al 2021): già ora si parla di un possibile prolungamento con la permanenza a lungo termine dell'allenatore di Reggiolo nella società di