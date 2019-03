CALCIOMERCATO JUVENTUS BONUCCI KEAN / "Kean? Io e Chiellini gli abbiamo parlato per convincerlo a restare alla Juventus". A svelare il retroscena, direttamente dal ritiro della nazionale alla vigilia della sfida con il Liechtenstein, è Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero ha parlato dell'uomo del momento, Moise Kean.

"Quando ti alleni con giocatori come, diventi più forte e lo diventi più in fretta. Ora deve essere bravo a gestire la pressione con grandi risposte, gol e prestazioni positive. Ha diciotto anni, e a quell'età gli sbagli fanno parte della crescita, l'importante è che siano cose piccole e limitate". Per tutte le informazioni sul mercato bianconero CLICCA QUI