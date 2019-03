CALCIOMERCATO INTER MILAN CONTE / Il futuro di Antonio Conte è in Italia: della voglia di Serie A dell'ex manager del Chelsea parla a 'Gr Parlamento' Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc che ha portato proprio Conte sulla panchina della Nazionale italiana. L'ex numero uno del calcio italiano è tornato sull'esperienza dell'allenatore pugliese con gli azzurri: "Se avessi speso i soldi che chiedeva, forse oggi avremmo parlato della mancata partecipazione al Mondiale, ma di altre cose.

Tornassi indietro rifarei il contratto a Conte, anche perché penso di aver lasciato un'ottima liquidità in Federazione, permetteva ampiamente quell'operazione. Convincerlo a restare? Aveva già sottoscritto un impegno con il Chelsea, noi proponevamo cifre inferiori. Il calcio è questo, i professionisti vanno dove vengono più pagati".

Ma Tavecchio butta anche uno sguardo al futuro di Conte, accostato a Inter e Milan per la prossima stagione in caso di addio di Spalletti o Gattuso. L'ex presidente Figc apre al ritorno dell'allenatore nel nostro campionato: "Sì, credo voglia tornare in Italia. Per noi Conte è un valore aggiunto, è un vero leader".

