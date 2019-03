CALCIOMERCATO JUVENTUS VARANE / Il futuro di Varane al Real Madrid continua a far discutere: il difensore francese avrebbe confidato ai suoi compagni di squadra l'intenzione di lasciare la Spagna e la Juventus è tra le possibili pretendenti. Da 'sport.es' arriva ora l'indiscrezione su Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese avrebbe chiesto alla società bianconero di fare uno sforzo perr mettere le mani proprio su Varane.

Una richiesta orientata a rinforzare la retroguardia della squadra di, che in estate avrà comunque bisogno di un restyling nel reparto arretrato, ma non solo: lo stesso quotidiano spagnolo dice che Ronaldo vorrebbe in questo modo fare anche un 'dispetto' al suo ex presidente Florentino. Affare però tutt'altro che semplice visto la clausola da 500 milioni di euro inserita nel contratto di Varane e la valutazione che difficilmente si scosterà dai 90 milioni di euro.