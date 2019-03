SAMPDORIA FERRERO ROMA PALERMO / Sampdoria, Roma, Palermo, il trittico di squadre che vede Massimo Ferrero come protagonista. Il presidente blucerchiato parla a 'Radio Radio' della possibile cessione del club ligure, non escludendo un passaggio di consegne: "Fino a che Dio e la Madonna della Guardia decideranno di lasciarmi presidente della Sampdoria sarò felice di rappresentare il club con la maglia più bella del mondo. La Samp è la mia vita, poi un domani si vedrà. Proposte serie e concrete ancora non sono arrivate.

Quando ci saranno, sarò il primo a dirvelo, non voglio tener nascosto nulla".

Ma non solo Sampdoria, si è parlato di un possibile interesse per il Palermo: "Palermo la adoro, lì ho fatto il film più bello della mia vita "Neri per sempre". Questa è storia, ma non vuol dire che se dico che mi piace Palermo mi compro la squadra". Infine, sulle recenti dichiarazioni sulla Roma, Ferrero spiega: "La Samp è nel mio cuore e nella mia testa. Sono presidente di una squadra meravigliosa, adoro i miei tifosi che sono speciali. La Roma è la squadra per cui tifo da bambino, ma la mia azienda è la Sampdoria, quindi forza Sampdoria. Non voglio essere frainteso".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui