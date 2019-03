CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA / "Futuro? Non ho ancora deciso nulla, parlerò la prossima settimana".

Matthijsha parlato così al termine di, match di qualificazione a Euro 2020. Per le ultimissime di mercato CLICCA QUI

Il difensore dell'Ajax sembrava conteso da Barcellona e Juventus, ma come anticipato da 'Calciomercato.it' nella scorsa settimana c'è stato un forte inserimento del PSG. Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il club blaugrana potrebbe dunque muoversi in anticipo per il classe 1999: il presidente Bartomeu e il CEO del club spagnolo Oscar Grau, volati ad Amsterdam per una riunione dell'ECA, potrebbero infatti incontrare la dirigenza dell'Ajax per parlare del giovane difensore olandese. Pronta, dunque, una nuova offensiva da parte del Barça. La Juventus resta alla finestra.

