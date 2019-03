CALCIOMERCATO MILAN LAZIO BRAHIMI / Oltre a Hector Herrera, un altro nome che suscita grande interesse in casa Porto è Yacine Brahimi. L'algerino è in scadenza di contratto e le possibilità che possa lasciare i lusitani a fine stagione appaiono sempre più concrete.

Su di lui è forte l'interesse di, ma anche dei club della Premier League.

Sembra però spuntare un ulteriore ostacolo per le italiane nella corsa al franco-algerino. Su Brahimi si sarebbe infatti mosso il Betis Siviglia, come rivela 'Estadio Deportivo'. I biancoverdi sognano un nuovo colpo dal Portogallo dopo l'affare William Carvalho e puntano sul connazionale Mandi per fare in modo che Brahimi possa scegliere la destinazione andalusa.

