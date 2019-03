CALCIOMERCATO INTER ICARDI ZAIRA NARA WANDA / Anche Zaira Nara, sorella di Wanda, interviene sulla vicenda Icardi.

Intervistata nel corso di "We Can Talk" in onda su 'Telefè', la sorella della moglie e agente dell'attaccante dell'ha dichiarato: "Wanda è una bravissima procuratrice, in Italia ha anche ricevuto un premio sulla libertà di pensiero (Premio Socrate, ndr) ed è molto rispettata. Nel mondo del calcio è difficile che in una riunione con i proprietari di un club ci sia anche una giovane donna. Lei lo fa nel migliore dei modi come se fosse agente da sempre. Se Mauro non gioca la colpa non è sua, ma è una questione che riguarda solo l'Inter. A volte si prendono queste decisioni per dimostrare al giocatore un potere, come a dire 'hai chiesto di più, allora ti tolgo la fascia di capitano'". Nel frattempo, ecco la data del possibile ritorno in campo di Icardi