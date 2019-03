CALCIOMERCATO MILAN PROMES / La scorsa estate era ritenuto il principale obiettivo del Milan per il ruolo di attaccante esterno. Sembra però che Quincy Promes non sia affatto andato fuori moda nella Milano rossonera. Negli ultimi giorni di calciomercato estivo, l'olandese si è trasferito dalla Russia al Siviglia, dove ora si sta ritagliando spazio come centrocampista esterno nel 3-5-2 andaluso, ma Leonardo continua a seguirlo con grande attenzione.

Lo riporta 'Estadio Deportivo', che sottolinea come osservatori rossoneri fossero presenti alla partita tar Olanda e Bielorussia per visionare i giovani talenti Oranje: Bergwijn, Depay e anche lo stesso Promes. Il Milan starebbe chiedendo informazioni per il giocatore e non è escluso che in estate possa avviarsi una trattativa, complici anche gli ottimi rapporti tra i due club.

