CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR / Skriniar è a un passo dal rinnovo con l'Inter fino al giugno 2023, tuttavia questo non spegne - anzi - l'interesse delle big europee nei suoi confronti.

In Inghilterra parlano di un imminente nuovo assalto del Manchester City con una proposta da ben 100 milioni di euro, ma pure dell'ingresso in scena di un'altra super pretendente. Secondo 'The Sun' si tratta del Liverpool, anche se la valutazione del classe '95 è considerata eccessiva dai 'Reds'.