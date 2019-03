CALCIOMERCATO MILAN REINIER JESUS LEONARDO / Ha solo 17 anni appena compiuti ma Reinier Jesus Carvalho ha già il futuro scritto. Il brasiliano classe 2002 in forza al Flamengo è già una stellina finita nel mirino dei grandi club e presto giocherà nel calcio che conta. Il RealMadrid, dopo il colpo Vinicius, vorrebbe mettere le mani sul calciatore ma anche il Milan sta seguendo con interesse il centrocampista.

ha mostrato di avere un occhio di riguardo per il calcio brasiliano e Reinier Jesus è un giocatore che piace parecchio. I tifosi del Milan sognano già un nuovo colpo allae l''indizio social' di Leonardo permette di farlo. Il dirigente rossonero ha infatti cominciato a seguire il calciatore su: in passato era già successo con l'attuale numero 10 del Brasile prima dell'acquisto. Un indizio che comunque, ad oggi, conferma l'interesse per il calciatore.