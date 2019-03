CALCIOMERCATO ROMA MONCHI CAMPOS / Prima il ds, poi l’allenatore. La Roma fissa le priorità primaverili, consapevole che, soprattutto la prima scelta, non può essere ulteriormente rimandata. Va programmato il mercato in entrata ed uscita (esclusi Zaniolo e Pellegrini, c’è una squadra praticamente in bilico) e indicato dall'erede di Monchi il tecnico che dovrà preparare la formazione del rilancio, anche con calciatori di personalità. Il casting è in continuo aggiornamento, c'è la volontà di puntare soprattutto su un dirigente carismatico e riconosciuto dallo spogliatoio, come Campos (Lille) e Petrachi (Torino). Il secondo è da tempo sponsorizzato da alcuni procuratori (in stretto contatto con Baldissoni e Fienga), che lo definiscono un ds completo. Ovvero: bravo a scoprire/lanciare giovani e uomo di polso. Inoltre, la forte amicizia con Conte gli ha fatto acquistare dei punti da non sottovalutare in questa fase di approfondite riflessioni. Intanto arrivano conferme su Ausilio, mai realmente considerato dallo staff di Pallotta, e in odore di rinnovo con l’Inter.

Calciomercato Roma, alla scoperta di Luis Campos: lo manda Mourinho

L'altro candidato forte alla successione di Monchi, con tanto di contatti concreti e colloqui ufficiali, è Luis Campos, portoghese di 54 anni ed ex allenatore. In ottimi rapporti con Josè Mourinho, conosce il primo approccio in un grande club proprio grazie al tecnico lusitano che nel 2012 lo portò al Real Madrid nelle vesti di scout.

In quel periodo si solidificano le basi già esistenti di un'amicizia duratura che, per esempio, lo scorso 17 febbraio ha portato Mou sugli spalti del 'Pierre Mauroy' per assistere a. Dopo aver lasciato ilnel giugno del 2016, a ottobre dello stesso anno entra come consigliere nella squadra di Gerard, che di lì a poco acquisterà il. Una collaborazione che riguardava inizialmente anche il fondo d'investimenti che gestivache nel gennaio del 2017 fu molto vicino al trasferimento in Francia. Apprezzato nel corso degli anni anche per la sua discrezione, Campos è in ottimi rapporti con agenti vicini a Trigoria. Tra i fiori all'occhiello delle sue campagne acquisti, impossibile non annoverare Nicolas, comprato dall'per 3 milioni e valutato ora almeno 60 milioni. Sul fronte sudamericano, Campos ha sempre avuto un occhio molto vigile sul Brasile e tra i primi suoi colpi ufficiali si ricordano, entrambi accostati alla Roma in tempi più o meno recenti, oltre a. A lui si deve anche l'arrivo di Kevin, pagato 9 milioni di euro e rivenduto la scorsa estate ala 12 milioni. Particolarmente apprezzato a livello europeo, l'ex dirigente del Monaco piace anche ad, mentre ai tempi di Mou si era parlato anche di Manchester United. Chiusura su: molto stimato a Trigoria e negli ambienti di calciomercato, l'attuale ds si giocherà le sue carte fino alla fine. Potrebbe rimanere in ogni caso per coordinare l'area scouting.

Eleonora Trotta / Daniele Trecca

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui