CALCIOMERCATO JUVENTUS BERNARDESCHI / Protagonista con l'Italia e con la Juventus: Federico Bernardeschi si sta imponendo in questa ultima parte di stagione in maniera importante e la dirigenza bianconera è pronta a blindare il suo gioello.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il contratto dell'ex Fiorentina scade tra tre anni ma presto Bernardeschi incontrerà la dirigenza bianconera per adeguare il suo stipendio a quello di un top player e per prolungare il proprio legame con la Juventus. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

