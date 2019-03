Calciomercato Milan e Inter, Keita in 'saldo': che colpo!

CALCIOMERCATO MILAN INTER KEITA / Milan e Inter saranno sicuramente tra le squadre più attive sul calciomercato la prossima estate. Le due squadre milanesi sono pronte ad un importante intervento per rafforzare il reparto di centrocampo. Sono tanti i nomi che piacciono: in Serie A gli occhi sono puntati su Milinkovic-Savic e Barella.

Due profili per i quali è pronta una vera e propria asta ma è dall'estero che potrebbe giungere una nuova idea.

Dall'Inghilterra, fa sapere 'TEAM Talk' il Liverpool è pronto a vendere per circa 11 milioni di euro Naby Keita, che non ha per nulla convinto Klopp. Un'occasione più unica che rara per un calciatore che solo un anno fa valeva 5 volte tanto. Il portale riporta inoltre che l'ex Lipsia potrebbe far ritorno in Germania con Borussia e Bayern Monaco pronti ad approfittarne. Ma non è detto che sul calciatore non si fiondino altre squadre, magari proprio Milan e Inter. Un giocatore come Keita farebbe certamente fare più che comodo al centrocampo delle due milanesi

