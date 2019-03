p>CALCIOMERCATO MILAN MILINKOVIC SAVIC / Sergejè pronto allo sprint finale per riportare lain Champions League: servirà la miglior versione del centrocampista serbo a Simoneper le ultime 10 giornate di Serie A che si preannunciano decisive per le sorti della stagione biancoceleste. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', questa sarà l'ultima missione da portare al termine per Savic, destinato a lasciare in estate Roma: sembrano infatti non esserci dubbi sul futuro del giocatore, sogno proibito del mercato del Milan, chiamato comunque in questo finale di stagione a dare il massimo. Con il passare delle settimane, Savic sta tornando ad essere quel calciatore ammirato nella passata stagione e oggi è chiamato ad un altro esame importante: la sua Serbia sfiderà il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

