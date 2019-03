CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID KANTE / Dopo il suo approdo sulla panchina del Real Madrid, Zinedine Zidane è pronto alla grande rivoluzione in estate: Florentino Perez cercherà di accontentare in ogni modo il proprio allenatore, dopo la stagione deludente dei 'Blancos'.

Il tecnico madrileno avrebbe messo nel mirino il connazionale N'Golo Kanté, centrocampista in forza al Chelsea finito anche nel mirino della Juventus. Intervistato dai microfoni di 'M6', il campione del mondo ha però respinto le avances del Real Madrid: ''Io al Real Madrid? Oggi sono ancora del Chelsea. Per me non è importante ciò che viene detto altrove. Anche se Zidane mi chiama? No, non è questo il punto. Oggi sono del Chelsea e mi sto concentrando per fare bene qui''.

