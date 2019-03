JUVENTUS KEAN / Moise Kean è l'uomo del momento: dopo la doppietta realizzata in campionato contro l'Udinese e il gol sfiorato contro l'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, l'attaccante classe 2000 della Juvenuts ha esordito con l'Italia e ha trovato alla prima occasione il gol con la maglia azzurra. Record su record frantumati dal baby campione, finito sulle prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Isabelle, mamma di Moise Kean, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Tuttosport' per raccontare l'emozione provata al primo gol con la Nazionale italiana: ''Era felice, felicissimo. Mi ha chiamato subito, ancora frastornato dal debutto, dal gol. Io che cosa gli ho detto? Che è stato grandissimo, di continuare così, di ascoltare sempre l’allenatore e i compagni più grandi.

Per una mamma è una grande soddisfazione vedere che lui ce l’ha fatta, che ha raggiunto livelli così alti, mai me lo sarei immaginato, soprattutto pensando da dove siamo arrivati''.

Il retroscena sul nome: ''La sua nascita è stata un miracolo. I dottori mi avevano detto che non avrei potuto avere altri figli, io piangevo e pregavo. Anche Giovanni mi chiedeva un fratellino. Una notte ho sognato Mosè, era venuto per aiutarmi e dopo quattro mesi sono rimasta di nuovo incinta''.

La firma con la Juventus: ''Mi ha chiamato alle 5 e mezza di notte, io stavo andando al lavoro a Nizza Monferrato. Mi sono spaventata, pensavo che gli fosse successo qualcosa. Invece mi dice “mamma, c’è una sorpresa per te”, io gli ho risposto “non dirmi che non hai firmato con la Juve”. E lui “no, mamma, ho firmato e tu da oggi non lavori più e vieni a vivere a Torino con me. Devo ringraziare la Juventus perché lo hanno accolto che era un bambino e me lo hanno trasformato in uomo''.

