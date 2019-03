p>CALCIOMERCATO JUVENTUS CUADRADO / Massimilianoè pronto a recuperare una pedina fondamentale in vista dell'ultima parte di stagione che si preannuncia cruciale per la: il rientro di Juanè infatti sempre più vicino. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il colombiano non è ancora sceso in campo nel 2019 a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box per lungo tempo. Ma non è tutto: secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la dirigenza bianconera sarebbe pronta anche a rinnovare il contratto di Cuadrado, che è considerato da Allegri e Paratici il profilo giusto per ricoprire il ruolo di vice Cancelo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui