CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN ROMA FIORENTINA GUARDIOLA DESCHAMPS MOURINHO CONTE SARRI DI FRANCESCO / La Serie A ha già decretato con sufficiente certezza la Juventus quale vincitrice della stagione 2018/2019. Il resto dei piazzamenti sarà deciso in queste ultime giornate di campionato, che avranno il compito di raccontare l'epilogo della lotta per l'accesso alla prossima edizione della Champions League. Napoli, attualmente saldo al secondo posto, Inter, Milan, Roma, Lazio e Atalanta infatti si stanno dando battaglia per staccare il pass valido accedere all'Europa dalla porta principale. Oltre ai risultati sul campo, i bianconeri, le due milanesi, la compagine giallorossa e anche la Fiorentina stanno facendo i conti con possibili rivoluzioni sulle rispettive panchine, le quali porterebbero importanti risvolti anche sul mercato. In questo possibile valzer di allenatori è presente anche la Fiorentina, che potrebbe salutare Pioli al termine del campionato in corso.

Calciomercato, diverse rivoluzioni possibili in estate: come cambiano le panchine delle big

Juventus, Inter, Milan, Roma e Fiorentina potrebbero cambiare a fine stagione le attuali guide tecniche. Una delle panchine che sta maggiormente facendo parlare di sé è quella di Massimiliano Allegri, il quale potrebbe decidere di continuare la sua carriera in Premier League. Il tecnico livornese infatti ancora non è sicuro del proprio futuro e potrebbe anche decidere sia di continuare il proprio matrimonio con l'attuale club sia di rimanere fermo un anno. Per non farsi trovare impreparata, la società bianconera starebbe da tempo sondando il mercato alla ricerca del profilo giusto a cui affidare la squadra. Scartato Mourinho, a causa della sua esuberanza dentro e fuori dal campo, la scelta starebbe ruotando sostanzialmente attorno a due profili: il primo, decisamente più difficile, è quello di Guardiola, attuale tecnico del Manchester City; il secondo invece porta il nome di Didier Deschamps, attuale CT della Francia.

Anche l'Inter dovrà presto prendere una decisione definitiva per quanto riguarda la sua guida tecnica. Spalletti infatti è finito sotto osservazione a causa dei non brillantissimi risultati collezionati in stagione.

Calciomercato, quattro a nomi a Roma per il post Ranieri. Si scalda la pista Di Francesco per la Fiorentina

In caso di piazzamento tra le prime quattro del campionato la sua posizione potrebbe migliorare, sebbene una sua conferma anche per il prossimo anno rimanga piuttosto complicata. Sono tre, al momento, le opzioni sul tavolo per sostituire il tecnico di Certaldo: Mourinho, Allegri e lo stesso Conte. Il primo, al momento senza squadra dopo l'avventura finita anzitempo con il Manchester United, è più una suggestione.invece andrebbe a ricomporre assieme aquel duo protagonista di titoli e vittorie nella Juventus degli ultimi anni. Anche Antonio Conte infine è un nome caldo per la panchina nerazzurra e tornerebbe ad allenare dopo la parentesi con il Chelsea.

Oltre a Juventus e Inter, anche Milan, Roma e Fiorentina potrebbero registrare rivoluzioni sulle proprie panchine. Per Gattuso molto dipenderà dal piazzamento ottenuto dalla squadra al termine della stagione. Il quarto posto diverrà quindi dirimente per il suo futuro. In caso di accesso alla prossima Champions League, il tecnico calabrese verrà probabilmente premiato e confermato; in caso contrario invece, la società potrebbe muoversi in maniera opposta. Conte, anche in questo caso, sarebbe un profilo che metterebbe d'accordo società e tifosi. Più defilati ma comunque in lizza ci sarebbero anche i profili di Wenger e Sarri.

Dopo l'addio di Di Francesco, la Roma è stata affidata alla cura di Claudio Ranieri, chiamato ad interim per trascinare il gruppo verso l'obiettivo del quarto posto, fondamentale per mantenere competitiva la squadra anche nella prossima annata. Il tecnico testaccino, che potrebbe anche rimanere in futuro in società in qualità di dirigente, potrebbe essere sostituito da diversi elementi. In cima alla lista c'è Maurizo Sarri, a rischio esonero con il Chelsea. Oltre all'ex Napoli ci sarebbero anche i profili di Gasperini, Giampaolo e Jardim. I primi due stanno disputando ottime stagioni rispettivamente con Atalanta e Sampdoria e interessano per il loro modo di far giocare le proprie rose. Jardim invece non sta passando un buon momento con il Monaco ma potrebbe arrivare in caso di approdo di Luis Campos nel ruolo di DS.

Anche la Fiorentina infine potrebbe registrare un importante cambio in panchina. Stefano Pioli, in scadenza di contratto il prossimo giugno, non ha convinto del tutto la dirigenza viola, che starebbe pensando di sfruttare l'addio dalla Roma di Di Francesco per portarlo a Firenze nella prossima stagione.

