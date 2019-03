CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / La dirigenza dell'Inter ha un sogno nel cassetto in vista della prossima finestra estiva di mercato: affidare le chiavi del proprio centrocampo a Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona e della Nazionale croata.

Un colpo importante che, assieme a quello già definito di, porterebbe a Milano qualità ed esperienza in grado di aumentare la competività della rosa nerazzurra. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Le notizie che però giungono dalla Spagna non sono confortanti. Secondo quanto riportato da 'As', Valverde ha chiesto alla dirigenza blaugrana di non vendere Rakitic. L'allenatore, prima del rinnovo arrivato lo scorso febbraio, ha posto esplicitamente questa condizione ai margini della trattativa e ha ottenuto una promessa dalla propria dirigenza: Rakitic non lascerà il Barcellona la prossima estate.

