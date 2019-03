CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / In Spagna sono sicuri: Paul Pogba lascerà il Manchester United questa estate. Il centrocampista francese, dopo tre stagioni con i 'Red Devils', è pronto a cambiare aria: nell'ultima sessione estiva di mercato il Polpo ha cercato già di farlo, complice anche il difficile rapporto con José Mourinho ma l'affare con il Barcellona non è andato in porto.

Il contratto di Pogba scade nel 2021, il giocatore ha già rifiutato un'offerta di rinnovo e il Manchester United è costretto a considerare eventuali offerte per non essere costretto, nella prossima estate, a svendere il suo gioiello. Secondo quanto riportato da 'As', il futuro di Pogba sarà o nel Real Madrid o nella Juventus, con Mino Raiola che è già al lavoro per cercare la migliore sistemazione. Il giornale spagnolo afferma che la Vecchia Signora è l'ostacolo numero uno per un approdo di Pogba al Real Madrid. Zidane può recitare un ruolo importante nella trattativa, ma la dirigenza bianconera può contare su un ottimo rapporto con Mino Raiola, a differenza di Florentino.

